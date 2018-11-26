Импорт сигарет в Азербайджан за 9 месяцев из России сократился на 79%, из Украины – увеличился на 28%

Объем импорта в Азербайджан в январе-сентябре 2018 года сигарет составил $93 млн 329,97 тыс., что на 15,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $76 млн 492,67 тыс. (рост на 27,6%).
Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-сентябре 2018 года составил на сумму $9 млн 614,2 тыс. (спад на 79,4%).
Импорт сигарет также осуществлялся и из Белоруссии. За 9 месяцев из Белоруссии импортировано сигарет на $7 млн 129,1 тыс. (рост в 3,3 раза).
В целом, на импорт из Украины и России пришлось 81,9% поставок сигарет в республику.
В 2017 году импорт в Азербайджан табачной продукции составил на сумму $160 млн 54,33 тыс., включая сигарет на сумму $159 млн 894,81 тыс.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»