Импорт сигарет в Азербайджан за 9 месяцев из России сократился на 79%, из Украины – увеличился на 28%

Объем импорта в Азербайджан в январе-сентябре 2018 года сигарет составил $93 млн 329,97 тыс., что на 15,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $76 млн 492,67 тыс. (рост на 27,6%).

Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-сентябре 2018 года составил на сумму $9 млн 614,2 тыс. (спад на 79,4%).

Импорт сигарет также осуществлялся и из Белоруссии. За 9 месяцев из Белоруссии импортировано сигарет на $7 млн 129,1 тыс. (рост в 3,3 раза).

В целом, на импорт из Украины и России пришлось 81,9% поставок сигарет в республику.

В 2017 году импорт в Азербайджан табачной продукции составил на сумму $160 млн 54,33 тыс., включая сигарет на сумму $159 млн 894,81 тыс.

Б.Рустамбеков