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Бизнес и законодательство 26.11.2018 14:39

Импорт сигарет в Азербайджан за 9 месяцев из России сократился на 79%, из Украины – увеличился на 28%

Объем импорта в Азербайджан в январе-сентябре 2018 года сигарет составил $93 млн 329,97 тыс., что на 15,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $76 млн 492,67 тыс. (рост на 27,6%).

Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-сентябре 2018 года составил на сумму $9 млн 614,2 тыс. (спад на 79,4%).

Импорт сигарет также осуществлялся и из Белоруссии. За 9 месяцев из Белоруссии импортировано сигарет на $7 млн 129,1 тыс. (рост в 3,3 раза).

В целом, на импорт из Украины и России пришлось 81,9% поставок сигарет в республику.

В 2017 году импорт в Азербайджан табачной продукции составил на сумму $160 млн 54,33 тыс., включая сигарет на сумму $159 млн 894,81 тыс.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИМПОРТ, СИГАРЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]