Иран, европейские страны, Россия и КНР сохранят атомное соглашение - представитель Ирана

Иран вместе с европейскими странами, Россией и КНР приложат все усилия, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), несмотря на выход США, считает глава Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи.
"Мы надеемся, что мы вместе с другими партнерами - Россией и Китаем сделаем все, что в наших силах, чтобы сохранить это соглашение", - сказал он, выступая в Брюсселе на пресс-конференции.
По его словам, СВПД - это "единственное соглашение, которое возможно в нынешних обстоятельствах".
"Возможно, это не лучшее соглашение, которого бы хотели участники переговоров, но я думаю, что это единственное соглашение, которое мы могли достигнуть", - отметил А.А.Салехи.
СВПД был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном в июле 2015 года при президенте Бараке Обаме. Он предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановив жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.
Оставшиеся участники сделки - РФ, КНР, евротройка (Великобритания, Германия и Франция - ИФ), и ЕС, выступающий координатором "пятерки", а также Иран заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество, несмотря на американские санкции.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»