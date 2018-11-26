Иран, европейские страны, Россия и КНР сохранят атомное соглашение - представитель Ирана

Иран вместе с европейскими странами, Россией и КНР приложат все усилия, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), несмотря на выход США, считает глава Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи.

"Мы надеемся, что мы вместе с другими партнерами - Россией и Китаем сделаем все, что в наших силах, чтобы сохранить это соглашение", - сказал он, выступая в Брюсселе на пресс-конференции.

По его словам, СВПД - это "единственное соглашение, которое возможно в нынешних обстоятельствах".

"Возможно, это не лучшее соглашение, которого бы хотели участники переговоров, но я думаю, что это единственное соглашение, которое мы могли достигнуть", - отметил А.А.Салехи.

СВПД был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном в июле 2015 года при президенте Бараке Обаме. Он предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановив жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.

Оставшиеся участники сделки - РФ, КНР, евротройка (Великобритания, Германия и Франция - ИФ), и ЕС, выступающий координатором "пятерки", а также Иран заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество, несмотря на американские санкции.