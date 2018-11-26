Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за керченского инцидента.
"Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России", - сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник.
П.Порошенко проинформировал генсека НАТО об инциденте и действиях Украины в ответ, в том числе о введении режима военного положения.
Кроме того, глава государства призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и судов.
В свою очередь, по информации пресс-службы, генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.
Стороны договорились продолжить контакты на высшем уровне.
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