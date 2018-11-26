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СНГ 26.11.2018 16:47

Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за керченского инцидента.

"Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России", - сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник.

П.Порошенко проинформировал генсека НАТО об инциденте и действиях Украины в ответ, в том числе о введении режима военного положения.

Кроме того, глава государства призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и судов.

В свою очередь, по информации пресс-службы, генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Стороны договорились продолжить контакты на высшем уровне.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, КОМИССИЯ, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]