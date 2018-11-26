В Азербайджане в январе-сентябре подорожали свыше 300 видов товаров и услуг – Центробанк

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в январе-сентябре 2018 года составила 1,9% против 13,2% на конец 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в январе-сентябре 2018 года составила 1,9% против 13,2% за 2017 год", - отметили в Центробанке.

Среднегодовая инфляция в январе-сентябре 2018 года составила 2,6%, в том числе по продовольственным товарам - 1,1%, непродовольственным товарам – 0,7%, услугам – 0,8%.

"В январе-сентябре 2018 года из 521 наименований товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 160 товарам и услугам, по 41 - цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 320 видам товаров и услуг", - подчеркнули в банке.

А.Мамедов