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Макроэкономика 26.11.2018 15:11

В Азербайджане в январе-сентябре подорожали свыше 300 видов товаров и услуг – Центробанк

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в январе-сентябре 2018 года составила 1,9% против 13,2% на конец 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в январе-сентябре 2018 года составила 1,9% против 13,2% за 2017 год", - отметили в Центробанке.

Среднегодовая инфляция в январе-сентябре 2018 года составила 2,6%, в том числе по продовольственным товарам - 1,1%, непродовольственным товарам – 0,7%, услугам – 0,8%.

"В январе-сентябре 2018 года из 521 наименований товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 160 товарам и услугам, по 41 - цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 320 видам товаров и услуг", - подчеркнули в банке.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, УСЛУГИ, ТОВАРЫ


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В Азербайджане в I полугодии подорожали около 300 видов товаров и услуг - ЦБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]