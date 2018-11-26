Более 100 мигрантов спасены у берегов Ливии

Береговая охрана Ливии спасла 113 мигрантов, которые направлялись в Европу, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, нелегалы были спасены близ ливийского города Сабрата к западу от Триполи. Среди них - 17 женщин и четверо детей.

Мигрантам, которые намеревались пересечь Средиземное море и попасть в Европу, предоставлена необходимая медицинская помощь. В настоящий момент они находятся в центре временного размещения в ливийском городе Эз-Завия.