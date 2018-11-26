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Дальнее зарубежье 26.11.2018 16:11

Около 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Кабуле

В ходе беспорядков в Кабуле, вспыхнувших в афганской столице в минувшее воскресенье после ареста Али Пура, командира отрядов ополчения в центральной афганской провинции Вардак, получили ранения 47 сотрудников полиции, сообщил в понедельник заместитель министра внутренних дел Афганистана Ахтар Ибрахими.

"У нас нет информации о ранении и гибели демонстрантов (...) Ранено 48 сотрудников полиции, из них четыре получили огнестрельные ранения", - сообщил А.Ибрахими.

По его словам, в полицейских стреляли из оружия, которое ранее было роздано для охраны мечетей.

А.Ибрахими сообщил, что участники беспорядков совершили нападение на три отделения полиции, сожгли несколько полицейских постов.

Накануне власти Кабула применили оружие и водометы против участников акции протеста против ареста Али Пура, после чего начались столкновения, в результате которых имеются жертвы с обеих сторон.

В понедельник акции протеста, сопровождающиеся поджогами полицейских постов, машин продолжились не только в Кабуле, но и в провинциях Бамиян и Балх.

Национальное управление безопасности объявило, что Али Пур был задержан в районе Кала-Кази города Кабул в воскресенье утром по обвинению в совершении грабежей и похищении людей, в отношении него возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Афганская шиитская партия "Хезби Вахдати Ислами" (Партия исламского единства) осудила арест Али Пура, называя это провокационным и безответственным шагом, и потребовала от официальных властей страны немедленного его освобождения из-под стражи.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, БЕСПОРЯДКИ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]