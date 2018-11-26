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Регион 26.11.2018 16:24

РФ и Армения видят целесообразность в доработке стратегии железных дорог закавказской республики

Главы транспортных ведомств РФ и Армении отметили целесообразность доработать стратегии развития железных дорог закавказской республики с привлечением "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) - "с учетом взаимных обязательств по концессионному договору".

Согласно сообщению Минтранса РФ, вопрос обсуждался 22 ноября на встрече главы ведомства Евгения Дитриха с исполняющим обязанности министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акопом Аршакяном.

"На встрече подчеркнута значимость ЮКЖД для экономики Армении. Стороны (отметили - ИФ) существенное увеличение скоростей, снижение аварийности, развитие инфраструктуры. Кроме того, речь шла о важности концессионного договора от 13 февраля 2008 г. о передаче железнодорожной системы Армении "Южно-Кавказской железной дороге", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, были затронуты вопросы о совершенствовании работы паромной переправы Кавказ-Поти-Кавказ.

"Положительно оценены принятые меры по развитию пассажирских перевозок, в частности, - приобретение в этом году двух электропоездов ЭП2Д. Один из них курсирует с лета по маршруту Ереван-Гюмри. Второй будет запущен в эксплуатацию на том же маршруте в I квартале 2019 г. Армянская сторона высказала заинтересованность в запуске таких электропоездов по маршруту Ереван-Севан", - также отмечает Минтранс.

Встреча прошла с участием первого замглавы РЖД Александра Мишарина, отмечает монополия. "А.Аршакян отметил, что деятельность ЮКЖД и направляемые компанией инвестиции в развитие в первую очередь имеют задачу поддержки экономики Армении. Армянская сторона подчеркнула важность работы "Российских железных дорог" в Армении и отметила, что готова продолжать дальнейшее сотрудничество на взаимовыгодных условиях", - говорится в пресс-релизе.

По данным РЖД, участники встречи также затронули вопросы о субсидиях "Южно-Кавказская железная дорога" со стороны правительства Армении на организацию пассажирских перевозок, об охране объектов особой государственной важности, о стратегии развития деятельности ЮКЖД.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЖЕЛДОРОГА, РАБОТА


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