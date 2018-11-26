Туск пообещал Порошенко приложить усилия для консолидации позиции ЕС по вопросу поддержки Украины и продления санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с главой Европейского Совета Дональдом Туском обсудил консолидацию стран ЕС в поддержку Киева.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, П.Порошенко проинформировал собеседника об инциденте в Керченском проливе.

По словам П.Порошенко, все действия в РФ отношении украинских моряков и кораблей являлись грубым нарушения норм международного права и, в частности, Будапештского меморандума.

"Президент Европейского Совета заверил, что сделает все возможное для консолидации позиции стран Европейского Союза в поддержку Украины в ее отпоре российской агрессии и о продолжении политики санкций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Д.Туск выразил обеспокоенность эскалацией ситуации и заявил о полной поддержке Украины.

Собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне.