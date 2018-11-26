СБ ООН в экстренном порядке рассмотрит инцидент в Керченском проливе - Песков

Совет Безопасности ООН соберется в ближайшие часы по инициативе РФ в экстренном порядке в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совет Безопасности ООН, действительно, будет сегодня в Нью-Йорке буквально через несколько часов по московскому времени рассматривать этот вопрос в экстренном порядке по инициативе Российской Федерации", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.