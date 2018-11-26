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СНГ 26.11.2018 16:26

СБ ООН в экстренном порядке рассмотрит инцидент в Керченском проливе - Песков

Совет Безопасности ООН соберется в ближайшие часы по инициативе РФ в экстренном порядке в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совет Безопасности ООН, действительно, будет сегодня в Нью-Йорке буквально через несколько часов по московскому времени рассматривать этот вопрос в экстренном порядке по инициативе Российской Федерации", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ООН, СОВБЕЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]