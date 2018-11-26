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Транспорт и связь 26.11.2018 16:38

Баку и Москва договорились создать свободный транзит грузов на Иран

РФ ждет увеличения грузоперевозок в сообщении с Ираном на треть в ближайшие три года.

"Чтобы усилить сотрудничество (двух стран - ИФ), мы будем строить железную дорогу. Во-вторых, мы договорились с Азербайджаном, что появится свободный транзит на Иран, поэтому объемы грузов, которые сегодня идут и в Иран, и из Ирана, думаю, будут увеличены в 2019-2021 гг. на 30%", - заявил председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев.

Вопросы перевозки грузов между Россией, Азербайджаном и Ираном обсуждались на прошлой неделе в рамках "Транспортной недели-2018". Стороны отметили увеличение объемов грузоперевозок. По итогам обсуждения решено создать рабочую группу для дальнейшего их развития, а также соответствующей системы мониторинга. Кроме того, в рамках "Транспортной недели" стороны обсудили вопросы перевозок индийских грузов по территории Ирана в Россию.

Через территорию трех государств проходит международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг". Как отмечается на сайте ОАО "Российские железные дороги", сухопутная его часть (около 3 тыс. км) идет от границы с Финляндией до Каспийского моря, с него также имеются выходы на страны балтийского региона, Украину, Белоруссию, а через них - на железные дороги Восточной и Западной Европы. "Стержневое" ж/д направление - Бусловская (Ленинградская обл.) - Санкт-Петербург - Москва - Рязань - Кочетовка (Тамбовская обл.) - Ртищево (Саратовская обл.) - Саратов - Волгоград - Астрахань.

В качестве основных преимуществ коридора (в том числе - перед морским маршрутом через Суэцкий канал) называются как минимум двукратное сокращение расстояния и уменьшение стоимости перевозок (например, контейнеров из Германии и Финляндии в Индию). Южная часть коридора обеспечивает выход на ряд направлений, в том числе обеспечивает прямое железнодорожное сообщение с Ираном через Казахстан, Узбекистан и Туркмению, либо через Азербайджан с выходом через пограничную станцию Астара или через Азербайджан с выходом на Джульфу.

Весной первый замглавы "Российских железных дорог" Александр Мишарин заявлял, что монополия считает целесообразным создать логистического оператора для развития перевозок в рамках коридора "Север-Юг". "Это важное направление. Мы видим потенциал это коридора - 10-15 млн TEU, а в будущем - и 20 млн. Все зависит от слаженной работы участников этого рынка. Это и Индия - транспортные компании вместе с организацией транзита Мумбаи - Бендер-Аббас, безусловно, наши иранские коллеги, Азербайджан, Казахстан. Здесь у нас хорошая перспектива", - говорил он.

Осенью президент РФ Владимир Путин по итогам визита в РФ его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева (1 сентября в Сочи) дал поручение Минтрансу, Минэкономразвития и "Российским железным дорогам", а также заинтересованным федеральным органам власти к 1 декабря подготовить детальный план действий по реализации проекта МТК "Север-Юг". В частности, планировалось проработать вопрос о создании единого логистического оператора, который будет предоставлять комплексную услугу по перевозке транзитных грузов по маршруту Россия-Азербайджан-Иран-Индия с участием этих стран.

Также предусматривалось наладить совместную работу с азербайджанскими партнерами по строительству части железнодорожной линии Решт (Иран) - Астара (на ирано-азербайджанской границе), а также мероприятия по развитию электронного документооборота, включая оформление транспортных и таможенных документов, применение электронных пломб и иных технологий при грузовых перевозках. Контроль поручения был возложен на Минэкономразвития.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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