Азербайджан и РФ будут обмениваться информацией для обеспечения поставок вина в Россию

Власти Азербайджана решили технические вопросы, препятствовавшие экспорту азербайджанского вина в Россию, сообщает министерство экономики.
«Некоторые компании, занимающиеся экспортом азербайджанского вина в Россию, столкнулись с проблемами технического характера. На основании полученных обращений представители министерства экономики и Государственного таможенного комитета Азербайджана посетили Россию, где провели встречи с российскими коллегами, с целью решения проблем экспортеров. В ходе переговоров удалось разрешить все вопросы технического характера»,- отмечается в сообщении.
В сообщении также подчеркивается, что в дальнейшем во избежание подобных ситуаций с российской стороной достигнута договоренность об обмене информацией.
Как сообщалось ранее, в январе-сентябре Азербайджан экспортировал 493,8 тыс. декалитров вина и винного сусла на сумму $5 млн 527,59 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился в 2,01 раза. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию. За 9 месяцев 2018 года в РФ экспортировано 471,47 тыс. декалитров (рост в 2,27 раза) на сумму $4 млн. 789 тыс. (рост на 57%).
В Азербайджане в 2017 году объем производства продукции виноделия составил 1 млн декалитров, из которых 375 тыс. декалитров было направлено на экспорт.
При этом одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия в 5 раз. Таким образом, к концу 2025 года экспорт продукции виноделия должен составить 1,875 млн декалитров.
В 2017 году винная продукция Азербайджана экспортировалась по средней цене $1,2 тыс. за 1 тонну.
В 2017 году основным рынком экспорта для Азербайджана являлась Россия – 338 тыс. декалитров.
Б.Рустамбеков
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