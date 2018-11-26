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СНГ 26.11.2018 18:01

Лавров обсудит в Париже вопрос сохранения иранской ядерной сделки, ситуацию вокруг ДРСМД, региональные конфликты - МИД РФ

Темы защиты интересов российских и французских компаний от действия антииранских санкций США и формирования новых контуров европейской безопасности в связи с намерением США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) обсудят 27 ноября в Париже главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан.

"Из международных тем приоритетное внимание планируется уделить сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, включая защиту интересов российских и французских компаний от экстерриториального действия антииранских санкций США, и вопросам формирования новых контуров европейской безопасности, в том числе в контексте выхода Вашингтона из ДРСМД", - сообщил в понедельник департамент информации и печати МИД РФ.

"Применительно к региональным кризисам обсуждение будет сфокусировано на ситуации в Сирии, в том числе с учетом итогов состоявшегося в Стамбуле 27 октября четырехстороннего саммита (Россия-Турция-Франция-ФРГ), на положении дел на Украине, а также в Ливии, Йемене, ЦАР, Афганистане и в ближневосточном урегулировании", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что министры также планируют обсудить перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в контексте запланированного на 17 декабря в Париже 24-го заседания Российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, обменяться мнениями по совместным проектам в культурно-гуманитарной сфере.

"Российско-французские отношения характеризуются в последнее время интенсивностью политического диалога, тон которому задают регулярные личные контакты президентов двух стран", - заявили на Смоленской площади.

"Считаем Францию нашим важным международным партнером. Несмотря на то, что позиции Москвы и Парижа не совпадают по ряду крупных международных проблем, в качестве постоянных членов СБ ООН наши страны несут особую ответственность за поддержание глобальной безопасности и стабильности", - указывается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ЛАВРОВ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]