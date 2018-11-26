Экс-монарха Испании Хуана Карлоса I раскритиковали за фото с саудовским кронпринцем

Бывший король Испании Хуан Карлос I подвергся критике после публикации фотографии, на которой он запечатлен с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, сообщают в понедельник западные СМИ.

По их данным, фотография появилась в Twitter МИД Саудовской Аравии. Испанское издание "Мундо" назвало снимок "фотографией позора".

В свою очередь испанские социалистические партии "Объединенные левые" и "Подемос" обрушились с критикой на бывшего испанского монарха за встречу с саудовским кронпринцем.

"Это унизительно для Испании и испанцев", - написал в Twitter высокопоставленный член "Подемос" Пабло Эчинике.

По словам лидера "Объединенных левых" Альберто Гарсона, партия которого активно выступает против монархии в Испании, фотография "верно отражает эпоху, которая должна закончиться".

"Испанская монархия - это проблема не только для народа Испании, как показывает эта фотография. Это не просто фото, это символ", - добавил А.Гарсон.

Журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бен Салмане.

В Эр-Рияде подобные сообщения опровергли, назвав их "безосновательными". Кроме того, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия "не позволит, чтобы кто-либо пытался навредить руководству" страны.