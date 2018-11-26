Украина собирается обороняться, а не наступать - Генштаб ВСУ

Украинская сторона не имеет намерения наступать, военные готовы к выполнению заданий по обороне, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.

"Мы не имеем намерения наступать. Военные части готовы к выполнению заданий по обороне государства", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам Р.Тимошенко, украинская сторона не стремится к разжиганию конфликта, а только реагирует на действия российской стороны.