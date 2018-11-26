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СНГ 26.11.2018 19:02

Украина собирается обороняться, а не наступать - Генштаб ВСУ

Украинская сторона не имеет намерения наступать, военные готовы к выполнению заданий по обороне, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.

"Мы не имеем намерения наступать. Военные части готовы к выполнению заданий по обороне государства", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам Р.Тимошенко, украинская сторона не стремится к разжиганию конфликта, а только реагирует на действия российской стороны.

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Тэги: УКРАИНА, АРМИЯ, ЗАДАЧА, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]