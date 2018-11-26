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СНГ 26.11.2018 17:23

Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о введении военного положения на Украине

Президент Украины Порошенко Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине".

Соответствующий указ президента №390/2018 от 26 ноября 2018 года обнародован на сайте главы Украинского государства.

Данное решение СНБО прилагается без пункта 12, который является секретным.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Кроме того П.Порошенко внес в парламент соответствующий законопроект, который в ближайшее время должен его рассмотреть.

В случае принятия закона о правовом режиме военного положения, будет запрещено проведение выборов президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления, а также осуществление забастовок, массовых собраний, акций, проведение референдумов, внесение изменений в Конституцию.

В период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента, Верховной Рады, кабинета министров, а также судов, прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование.

В случае завершения срока полномочий президента во время военного положения его полномочия продлеваются до вступления в должность нового главы государства, избранного после отмены чрезвычайного режима.

Вводить и осуществлять меры правового режима военного положения будет военное командование с органами исполнительной власти, местного самоуправления, военными администрациями.

По решению президента Украины на территориях с военным положением могут создаваться временные государственные органы - военные администрации.

Согласно закону, военное командование в местностях, где введено военное положение, может ограничивать конституционные права и свободы граждан, а также права и законные интересы юридических лиц, что должно быть предусмотрено указом президента о введении режима ЧП. Такими ограничениями могут быть усиленная охрана и особый режим работы важных объектов экономики и обеспечения жизнедеятельности населения; введение трудовой повинности; использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий и организаций всех форм собственности для нужд обороны; принудительное отчуждение имущества частной или коммунальной собственности; изъятие имущества госпредприятий для нужд государства в условиях ЧП.

Кроме того, возможен ввод комендантского часа, особого режима въезда-выезда, ограничение свободы передвижения физических лиц, а также движения транспортных средств, проверки документов, досмотр вещей.

Может быть принято решение о принудительном поселении (интернирование) граждан иностранного государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины.

Военное командование может также поднимать вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных объединений, если она направлена на нарушение суверенитета, территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, пропаганду войны.

В условиях военного положения может быть ограничен или запрещен выбор места пребывания или проживания на соответствующе территории, ограничено прохождение невоенной службы гражданами, которые находятся на военном или специальном учете в силовых органах.

Возможен запрет на торговлю оружием, сильно действующими веществами, алкогольными напитками, для физических и юридических лиц - повинность по расквартированию военнослужащих.

Меры правового режима военного положения вводятся согласно плану, который должен быть утвержден кабинетом министров.

Согласно закону, после решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о необходимости введения военного положения президент Украины издает соответствующий указ, которые должен быть немедленно опубликован.

После обнародования указа о введении военного положения Верховная Рада собирается на заседание в двухдневный срок и рассматривает вопрос о его утверждении. При этом указ должен содержать обоснование необходимости введения военного положения, границы территорий, где он вводится, перечень конституционных прав и свобод, граждан, юридических лиц, которые будут временно ограничены в связи с военным положением с указанием срока действия этих ограничений.

Кроме того, указ должен включать задачи военного командования, военных администраций, органов госвласти и местного самоуправления, а также субъектов обеспечения гражданской защиты.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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