Сотни националистов собрались у парламента Украины

Несколько сотен активистов партии "Национальный корпус" в понедельник днем в Киеве проводят акцию в правительственном квартале в связи с инициативой президента Украины ввести в стране военное положение и созывом по этому вопросу внеочередного заседания Верховной Рады.

Манифестанты после полудня понедельника собрались на Майдане Независимости, откуда организованной колонной проследовали к зданию Администрации президента Украины, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина",

Согласно сообщению пресс-службы "Нацкорпуса", они требуют адекватной реакции руководства Украины на действия России в Керченском проливе.

"Считаем преступлением против собственного народа бездарное управление армией, что показали вчерашние события в Азовском море. Требуем привлечь к ответственности всех виновных", - говорится на странице "Нацкорпуса" в соцсети Фейсбук.

Также в партии заявили, что в случае введения военного положения в Украине, они считают недопустимым отмену или перенос даты выборов.

После пикета возле Администрации президента активисты переместились к расположенному неподалёку зданию Верховной Рады, где в 16:00 должно состояться внеочередное заседание относительно рассмотрения вопроса введения военного положения в Украине.

"Мы поддерживаем принятие такого решения. Но считаем, что с введением военного положения должно обязательно происходить: расторжение договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива; разрыв дипломатических отношений с Россией; выборы не должны отменяться или переноситься. Также мы настаиваем на том, что голосование Верховной Рады за это решение должно происходить в открытом режиме", - говорится в информации пресс-службы "Нацкорпуса".