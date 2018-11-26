Сотни националистов собрались у парламента Украины

Несколько сотен активистов партии "Национальный корпус" в понедельник днем в Киеве проводят акцию в правительственном квартале в связи с инициативой президента Украины ввести в стране военное положение и созывом по этому вопросу внеочередного заседания Верховной Рады.
Манифестанты после полудня понедельника собрались на Майдане Независимости, откуда организованной колонной проследовали к зданию Администрации президента Украины, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина",
Согласно сообщению пресс-службы "Нацкорпуса", они требуют адекватной реакции руководства Украины на действия России в Керченском проливе.
"Считаем преступлением против собственного народа бездарное управление армией, что показали вчерашние события в Азовском море. Требуем привлечь к ответственности всех виновных", - говорится на странице "Нацкорпуса" в соцсети Фейсбук.
Также в партии заявили, что в случае введения военного положения в Украине, они считают недопустимым отмену или перенос даты выборов.
После пикета возле Администрации президента активисты переместились к расположенному неподалёку зданию Верховной Рады, где в 16:00 должно состояться внеочередное заседание относительно рассмотрения вопроса введения военного положения в Украине.
"Мы поддерживаем принятие такого решения. Но считаем, что с введением военного положения должно обязательно происходить: расторжение договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива; разрыв дипломатических отношений с Россией; выборы не должны отменяться или переноситься. Также мы настаиваем на том, что голосование Верховной Рады за это решение должно происходить в открытом режиме", - говорится в информации пресс-службы "Нацкорпуса".
Президент Азербайджана утвердил ряд соглашений подписанных с Россией
Алиев утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Президент Алиев назначил Гаджиева завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента
Goldman Sachs видит привлекательные возможности для инвестиций в нефть, золото и базовые металлы
Westinghouse готова на 100% обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом - Минэнергоугля
CNPC официально заменила Total в иранском проекте Южный Парс - министр нефти Ирана
Киберпонедельник установит рекорд онлайн-продаж в США - прогноз
Более 110 женщин покончили с собой в Азербайджане за 9 месяцев - МВД
Пожар на строительном рынке в Подмосковье ликвидирован - МЧС
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Сaspian European Club проведет New Year Party
Компания Bakcell помогает людям с ограниченными возможностями найти работу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»