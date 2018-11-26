Цены на нефть и курс рубля в 2019г будут колебаться в районе прогнозных значений - Орешкин

Минэкономразвития считает актуальным одобренный в сентябре правительством макропрогноз на 2019 год по ценам на нефть, курсу рубля, динамике ВВП и инфляции, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Я помню, когда мы этот прогноз делали (на 2019 год прогноз по среднегодовой цене на нефть равняется $63,4 за баррель Urals - ИФ), когда нефть была $80 за баррель, то все говорили, почему так мало ставите. А сейчас начинают говорить, почему так много поставили", - отметил министр.
"Во-первых, у нас нет каких-то кардинальных отклонений текущей ситуации от этих цифр. Мы находимся вблизи них. Поэтому здесь суетиться абсолютно не нужно", - заявил М.Орешкин, комментируя вопрос по возможности коррекции прогноза цен на нефть на 2019 году.
"Пока не планируем (уточнять прогноз - ИФ). В принципе и по росту (ВВП - ИФ), и по инфляции, и по нефти, и по курсу, более-менее, считаем, что вокруг этих показателей будет", - сказал министр.
Как сообщалось, действующий прогноз по росту ВВП РФ на 2019 год равняется 1,3%, по инфляции - 4,3%, по среднегодовому курсу доллара - 63,9 рублей, по среднегодовой цене на нефть марки Urals - $63,4 за баррель.
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