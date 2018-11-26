"Северный поток" из-за аварии неделю назад будет вынужден остановиться на ремонт во вторник

Газопровод "Северный поток" утром во вторник остановится на ремонт в связи с необходимостью проведения работ на объектах энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде, сообщает газотранспортная компания Gascade.
Работы планируется провести с 9 до 11 часов по времени Берлина (до 14 часов ).
Как сообщалось, 17 ноября незначительный сбой в системе энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде развился в масштабную аварию, в результате которой весь терминал оказался без электроэнергии, и на 10 часов была прекращена транспортировка газа по газопроводу "Северный поток".
По газопроводу "Северный поток" прокачивается около 170 млн куб. м в сутки, или около 7 млн куб. м в час.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»