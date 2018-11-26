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ТЭК 26.11.2018 17:36

"Северный поток" из-за аварии неделю назад будет вынужден остановиться на ремонт во вторник

Газопровод "Северный поток" утром во вторник остановится на ремонт в связи с необходимостью проведения работ на объектах энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде, сообщает газотранспортная компания Gascade.

Работы планируется провести с 9 до 11 часов по времени Берлина (до 14 часов ).

Как сообщалось, 17 ноября незначительный сбой в системе энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде развился в масштабную аварию, в результате которой весь терминал оказался без электроэнергии, и на 10 часов была прекращена транспортировка газа по газопроводу "Северный поток".

По газопроводу "Северный поток" прокачивается около 170 млн куб. м в сутки, или около 7 млн куб. м в час.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]