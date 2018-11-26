Прибыль нефтехимической отрасли Китая выросла на 45% в январе-сентябре

Прибыль нефтехимической отрасли Китая в январе-сентябре увеличилась на 45,2% относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 712,1 млрд юаней ($102,5 млрд), сообщило министерство промышленности и информатизации.

Таким образом, на эту сферу промышленности пришлось 14,3% от общего объема прибыли, полученной крупнейшими предприятиями КНР, отмечает агентство "Синьхуа".

Активы компаний нефтехимической отрасли за три квартала выросли на 6,1% в годовом исчислении - до 12,75 трлн юаней. При этом соотношение задолженности к активам сократилось до 54,19% по сравнению с 55,35% год назад.

В январе-сентябре общий уровень цен на нефть и природный газ в Китае поднялся на 24,6%, на химическое сырье и химические продукты - на 7,2%.

По данным Государственного статистического управления КНР, по сравнению с январем-сентябрем 2017 года объем экспорта нефтехимической отрасли вырос на 22,8% - до 521,66 млрд юаней.