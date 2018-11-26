Westinghouse готова на 100% обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом - Минэнергоугля

Westinghouse готова полностью обеспечивать ядерным топливом все украинские АЭС, сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на заявление представителей компании во время встречи с министром Игорем Насаликом.

В компании заверили в наличии всех технических и логистических возможностей, чтобы выйти на 100%-ное обеспечение ядерным топливом всех энергоблоков украинских АЭС. В настоящее время компания осуществляет поставки на шесть энергоблоков АЭС типа ВВЭР-1000. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью перешел на топливо компании Westinghouse.

"Учитывая существующие угрозы национальной безопасности Украины, в случае прекращения поставок ядерного топлива из РФ мы готовы обеспечить работу энергоблоков украинских АЭС с использованием топлива компании Westinghouse", - привела пресс-служба слова И.Насалика.

Кроме того, стороны рассматривают расширение сотрудничества по участию компании в строительстве на Украине завода по переработке ядерного топлива, а также во внедрении проекта "Энергомост: Украина-ЕС".

В настоящее время Westinghouse занимает 40% украинского рынка ядерного топлива, поставляя его на шесть из 15 реакторов.

Как сообщалось, в начале 2018 года НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric продлили срок действия договора о поставках ядерного топлива до 2025 года.

Сообщалось также, что Украина в январе-сентябре 2018 года приобрела ядерное топливо на общую сумму $364 млн 803,6 тыс., что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года ($331 млн 69,1 тыс.). По данным Государственной службы статистики, за этот период для украинских АЭС было закуплено топливо российского производства на $243 млн 398,3 тыс., шведского производства - на $121 млн 405,4 тыс. Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива у российского "ТВЭЛа" в денежном эквиваленте составила 66,7%, у Westinghouse (Швеция) - 33,3%.