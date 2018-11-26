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Внешняя политика 26.11.2018 18:30

Алиев утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, сообщает сайт главы государства.

Соглашение подписано 1 сентября 2018 года в городе Сочи.

Государственному агентству по туризму Азербайджана поручено обеспечить выполнение условий данного соглашение.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено оповестить правительство России о прохождении внутригосударственных процедур необходимых для вступления соглашения в силу.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ТУРИЗМ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]