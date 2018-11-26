Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, сообщает сайт главы государства.

Соглашение подписано 1 сентября 2018 года в городе Сочи.

Государственному агентству по туризму Азербайджана поручено обеспечить выполнение условий данного соглашение.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено оповестить правительство России о прохождении внутригосударственных процедур необходимых для вступления соглашения в силу.

Б.Рустамбеков