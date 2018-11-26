Президент Азербайджана утвердил ряд соглашений подписанных с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение об укреплении сотрудничестве в сфере промышленности между министерством экономики Азербайджана и министерством промышленности и торговли России, сообщает сайт главы государства.

Другими указами президента утверждены соглашения «О развитии экономического сотрудничества между министерством экономики Азербайджана и министерством экономического развития России», «Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере спорта», «Соглашение между Государственным агентством по имущественным вопросам Азербайджана и министерством экономического развития России о сотрудничестве в сферах регистрации прав на недвижимость и кадастровой деятельности».

Также указом президента утвержден протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой России о взаимодействии по борьбе с правонарушениями при перевозке товаров посредством воздушного транспорта».

Все документы подписаны 1 сентября 2018 года в городе Сочи.

Б.Рустамбеков