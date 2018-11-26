Goldman Sachs видит привлекательные возможности для инвестиций в нефть, золото и базовые металлы

Американский инвестбанк Goldman Sachs представил топ-10 торговых идей для сырьевого рынка на 2019 год, отметив наличие "крайне привлекательных" возможностей для открытия "длинных" позиций по нефти, золоту и базовым металлам.

"С учетом масштаба несоответствия между ценами на сырье и фундаментальными рыночными факторами, при том, что теперь цены не только металлов, но и нефти, ниже уровней поддержки себестоимости производства, сырьевой рынок предлагает крайне привлекательные возможности для открытия "длинных" позиций по нефти, золоту и базовым металлам", - говорится в обзоре Goldman.

Предстоящий саммит G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет 30 ноября - 1 декабря, по мнению аналитиков Goldman, может стать катализатором подъема сырьевых рынков, поскольку на нем будут обсуждаться отношения Китая и США, а также сокращение добычи нефти странами ОПЕК+.

Эксперты банка называют "беспрецедентным" факт падения котировок всех классов активов без рецессии в экономике.

"Глобальный ВВП, как ожидается, увеличится на 3,5% в 2019 году, и мы не видим сигналов ослабления спроса, характерного для рецессий. Мы сохраняем рекомендацию "выше рынка" для сырьевых товаров на следующий год и прогнозируем доходность вложений в сырьевые товары индекса S&P GSCI на уровне 17%", - говорится в обзоре.

Эксперты Goldman ожидают, что решение ОПЕК о сокращении добычи спровоцирует восстановление цен на нефть и рекомендуют трейдерам открывать "длинные" позиции по фьючерсам на нефть Brent, с близкой датой исполнения. Они также уверены, что рынок вернется к бэквордации (ситуация, при которой котировки фьючерсных контрактов ниже текущей цены базового актива) после перехода 23 ноября к контанго, поскольку "запасы нефти не слишком высоки, при том, что темпы спроса, вероятно, будут выше нынешних низких ожиданий, экспорт нефти из Ирана продолжит сокращаться, а ОПЕК сократит добычу".

Аналитики банка ожидают подъема спотовых цен на WTI, но менее уверены в перспективах стоимости дальних фьючерсов, отмечая, в частности, ожидаемый рост добычи сланцевой нефти.

Эксперты позитивно оценивают перспективы металлов, входящих в индекс S&P GSCI.

"Рынок базовых металлов страдает в этом году из-за комбинации таких факторов, как ослабление глобального роста, укрепление доллара и эскалация торгового спора между США и Китаем. В противовес неблагоприятному макроэкономическому фону, фундаментальные для рынка факторы являются благоприятными. Запасы меди, алюминия, цинка и никеля снижаются, и это показывает, что спрос превышает предложение", - говорится в обзоре.

Эксперты банка ожидают ослабления темпов экономического роста в КНР и считают, что торговый спор будет сложно завершить в ближайшее время, однако, по их мнению, эти факторы в основном уже заложены в цены на сырье.

Они также отмечают, что ослабление экспортного спроса и внутреннего потребления в Китае, приведет к наращиванию инвестиций в инфраструктуру в КНР, что станет позитивным фактором для рынка промышленных металлов.

Аналитики Goldman рекомендуют открывать "длинные" позиции по золоту, отмечая возможность ослабления роста экономики США в следующем году, которое поддержит спрос на золото, как "защитный" актив.

Формирование "длинных" позиций также рекомендовано для палладия при цене на уровне $1119 за унцию, с учетом отставание темпов роста стоимости этого драгметалла от платины.