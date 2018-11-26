В ОБСЕ призвали Украину и Россию воздержаться от эскалации в Керченском проливе

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан выразили обеспокоенность ситуацией в Керченском проливе и призвал стороны к сдержанности.

"В своих обращениях после недавних событий, повлекших повышение уровня напряженности в отношениях между Украиной и РФ, посол Сайдик и посол Апакан призывали к сдержанности. Они также призвали стороны воздержаться от действий, которые могут ухудшить ситуацию", - говорится в сообщении ОБСЕ в понедельник.

Они также добавили, что необходимо урегулировать ситуацию с помощью политических и дипломатических средств.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море.