В ОБСЕ призвали Украину и Россию воздержаться от эскалации в Керченском проливе

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан выразили обеспокоенность ситуацией в Керченском проливе и призвал стороны к сдержанности.
"В своих обращениях после недавних событий, повлекших повышение уровня напряженности в отношениях между Украиной и РФ, посол Сайдик и посол Апакан призывали к сдержанности. Они также призвали стороны воздержаться от действий, которые могут ухудшить ситуацию", - говорится в сообщении ОБСЕ в понедельник.
Они также добавили, что необходимо урегулировать ситуацию с помощью политических и дипломатических средств.
25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море.
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