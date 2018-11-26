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СНГ 26.11.2018 20:55

В ОБСЕ призвали Украину и Россию воздержаться от эскалации в Керченском проливе

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан выразили обеспокоенность ситуацией в Керченском проливе и призвал стороны к сдержанности.

"В своих обращениях после недавних событий, повлекших повышение уровня напряженности в отношениях между Украиной и РФ, посол Сайдик и посол Апакан призывали к сдержанности. Они также призвали стороны воздержаться от действий, которые могут ухудшить ситуацию", - говорится в сообщении ОБСЕ в понедельник.

Они также добавили, что необходимо урегулировать ситуацию с помощью политических и дипломатических средств.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ОБСЕ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]