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СНГ 26.11.2018 22:55

Украинский Ощадбанк утверждает, что суд в Париже удовлетворил его иск к РФ на $1,3 млрд в связи с утраченными в Крыму инвестициями

Арбитражный суд в Париже 26 ноября 2018 года принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка (Киев) в связи с утраченными в Крыму инвестициями, говорится в пресс-релизе украинской кредитной организации.

"Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации", - отмечается в сообщении.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как сообщалось, Ощадбанк в июле 2015 года направил официальное письменное уведомление уполномоченным представителям РФ о претензиях, вытекающих из незаконного обращения с инвестициями банка в Крыму в нарушение многочисленных положений соглашения между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое было подписано 27 ноября 1998 года, а также норм международного права. Этим уведомлением Ощадбанк проинформировал российскую сторону о существовании спора и о том, что настаивает на урегулировании разногласия с РФ с целью компенсации нанесенного ущерба.

Сумма требований включала стоимость потери активов и стоимость потери бизнеса Ощадбанка в Крыму и составляла более $1 млрд.

Поскольку РФ не предоставила ответа на обращение Ощадбанка об урегулировании спора путем переговоров, банк воспользовался своим правом использовать инструменты международной судебной защиты в соответствии с указанным соглашением и подал уведомление об арбитражном разбирательстве, которым официально начал арбитражный процесс против РФ.

Арбитражное разбирательство началось в январе 2016 года, а слушания в Париже - в марте 2018 года.

Позицию Ощадбанка представляли международная компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP и украинская юридическая фирма "Астер".

Ощадбанк по состоянию на март 2014 года располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место среди 83 действовавших в стране банков.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ОЩАДБАНК, СУД


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