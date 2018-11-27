Вице-президент США Пенс и Иванка Трамп примут участие в инаугурации президента Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Майк Пенс, а также его советник и дочь Иванка Трамп будут представлять Соединенные Штаты на инаугурации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая состоится 1 декабря.
"Майк и Иванка едут на инаугурацию. У нас все очень хорошо с новой администрацией (Мексики - ИФ)", - заявил Д.Трамп журналистам.
Ранее Белый дом заявлял, что у Д.Трампа сложились "прочные отношения" с новым президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и он с нетерпением ждет совместной работы с ним.
Между тем, с администрацией экс-президента Мексики Энрике Пенью Ньето у Д.Трампа были сложные отношения. Во время своей предвыборной кампании 2016 года президент США пообещал построить стену на границе с Мексикой.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушений - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил ряд соглашений подписанных с Россией
Алиев утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
AccessBank в рамках новой стратегии намерен вернуться на уровень высокой прибыльности
Азербайджанский AccessBank привлечет новых акционеров в рамках докапитализации
Участники проекта разработки блока АЧГ в 2017г выплатили налога на прибыль в госбюджет Азербайджана на $366,5 млн
Общая выручка "русских" торгов Christie`s превысила 7 млн фунтов
Киберпонедельник установит рекорд онлайн-продаж в США - прогноз
Более 110 женщин покончили с собой в Азербайджане за 9 месяцев - МВД
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Сaspian European Club проведет New Year Party
Компания Bakcell помогает людям с ограниченными возможностями найти работу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»