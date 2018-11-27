Вице-президент США Пенс и Иванка Трамп примут участие в инаугурации президента Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Майк Пенс, а также его советник и дочь Иванка Трамп будут представлять Соединенные Штаты на инаугурации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая состоится 1 декабря.

"Майк и Иванка едут на инаугурацию. У нас все очень хорошо с новой администрацией (Мексики - ИФ)", - заявил Д.Трамп журналистам.

Ранее Белый дом заявлял, что у Д.Трампа сложились "прочные отношения" с новым президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и он с нетерпением ждет совместной работы с ним.

Между тем, с администрацией экс-президента Мексики Энрике Пенью Ньето у Д.Трампа были сложные отношения. Во время своей предвыборной кампании 2016 года президент США пообещал построить стену на границе с Мексикой.