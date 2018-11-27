Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9289 RUR   0.0255 GBR   2.179 TRY   0.3214

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 17° 29 Ноя 13° 30 Ноя

Дальнее зарубежье 27.11.2018 09:01

Вице-президент США Пенс и Иванка Трамп примут участие в инаугурации президента Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Майк Пенс, а также его советник и дочь Иванка Трамп будут представлять Соединенные Штаты на инаугурации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая состоится 1 декабря.

"Майк и Иванка едут на инаугурацию. У нас все очень хорошо с новой администрацией (Мексики - ИФ)", - заявил Д.Трамп журналистам.

Ранее Белый дом заявлял, что у Д.Трампа сложились "прочные отношения" с новым президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и он с нетерпением ждет совместной работы с ним.

Между тем, с администрацией экс-президента Мексики Энрике Пенью Ньето у Д.Трампа были сложные отношения. Во время своей предвыборной кампании 2016 года президент США пообещал построить стену на границе с Мексикой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МЕКСИКА, ИНАУГУРАЦИЯ


Похожие новости


Мексика усиливает безопасность на границе с США из-за напора беженцев Трамп грозит в случае необходимости перекрыть границу с Мексикой бессрочно США рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Мексики - Помпео Мигранты на границе США и Мексики могут застрять там на месяцы - СМИ Трамп предрекает успех в случае реализации торгового соглашения с Мексикой Мексиканский песо снижается из-за возможного выхода Канады из торгового соглашения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]