КНДР угрожает США и Южной Корее ухудшением отношений и отменой прежних договоренностей

СМИ Северной Кореи грозят отменой прежних договоренностей с США и Южной Кореей в связи с тем, что обе страны присоединились к резолюции ООН, критикующей ситуацию с правами человека в КНДР.
"Такие иррациональные действия, направленные на отрицание достоинства и режима друг друга и противодействие ему, неизбежно будут препятствовать улучшению двусторонних отношений и укреплению взаимного доверия между Северной Кореей и США", - говорится в сообщении, опубликованном на северокорейском сайте Уриминзоккирии.
В статье действия Южной Кореи названы "предательством". КНДР обвиняет южного соседа в том, что Сеул "наносит удары своим соотечественникам в спину".
"США и Южная Корея должны иметь в виду, что необдуманные действия в редкий момент улучшения их отношений с Севером могут привести к тому, что все пойдет в никуда, и им лучше действовать разумно", - отмечает Уриминзоккирии.
Тем временем другой северокорейский сайт- Meari - сообщил, что разговоры о ситуации с правами человека в стране ставят целью "демонизировать" коммунистический режим. Кроме того, он назвал принятие резолюции ООН по КНДР - "заговором", направленным на то, чтобы добиться от Пхеньяна односторонних уступок в вопросе денуклеаризации.
Переговоры между США и КНДР по реализации договоренностей, достигнутых на сингапурском саммите, почти зашли в тупик.
Приостановка переговорного процесса между США и Северной Кореей, как считают наблюдатели, связана с резким недовольством Пхеньяна отказом США смягчать санкции против КНДР в ответ на уже предпринимаемые ею действия в направлении прекращения осуществления ракетно-ядерной программы.
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