Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9289 RUR   0.0255 GBR   2.179 TRY   0.3214

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 17° 29 Ноя 13° 30 Ноя

Дальнее зарубежье 27.11.2018 09:05

КНДР угрожает США и Южной Корее ухудшением отношений и отменой прежних договоренностей

СМИ Северной Кореи грозят отменой прежних договоренностей с США и Южной Кореей в связи с тем, что обе страны присоединились к резолюции ООН, критикующей ситуацию с правами человека в КНДР.

"Такие иррациональные действия, направленные на отрицание достоинства и режима друг друга и противодействие ему, неизбежно будут препятствовать улучшению двусторонних отношений и укреплению взаимного доверия между Северной Кореей и США", - говорится в сообщении, опубликованном на северокорейском сайте Уриминзоккирии.

В статье действия Южной Кореи названы "предательством". КНДР обвиняет южного соседа в том, что Сеул "наносит удары своим соотечественникам в спину".

"США и Южная Корея должны иметь в виду, что необдуманные действия в редкий момент улучшения их отношений с Севером могут привести к тому, что все пойдет в никуда, и им лучше действовать разумно", - отмечает Уриминзоккирии.

Тем временем другой северокорейский сайт- Meari - сообщил, что разговоры о ситуации с правами человека в стране ставят целью "демонизировать" коммунистический режим. Кроме того, он назвал принятие резолюции ООН по КНДР - "заговором", направленным на то, чтобы добиться от Пхеньяна односторонних уступок в вопросе денуклеаризации.

Переговоры между США и КНДР по реализации договоренностей, достигнутых на сингапурском саммите, почти зашли в тупик.

Приостановка переговорного процесса между США и Северной Кореей, как считают наблюдатели, связана с резким недовольством Пхеньяна отказом США смягчать санкции против КНДР в ответ на уже предпринимаемые ею действия в направлении прекращения осуществления ракетно-ядерной программы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, США, ЮЖКОРЕЯ, УГРОЗЫ


Похожие новости


Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти после Нового года - Пенс Встреча Помпео с эмиссаром Пхеньяна была отменена по инициативе Северной Кореи, разъяснили в Сеуле Сеул надеется на скорую встречу Помпео с представителем КНДР В госдепе сообщили о переносе встречи Помпео с представителями КНДР Помпео и представитель КНДР обсудят вопросы денуклеаризации - госдеп Трамп рассказал о "хорошей энергетике" в общении с лидером КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]