Трамп: США и Европа не довольны происходящим между РФ и Украиной

США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между РФ и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
"Нам не нравится то, что там происходит", - заявил он журналистам. Выступление Д.Трампа транслировал телеканал Си-Эн-Эн.
По словам президента "Европе это тоже не нравится, и они работают над этим. Мы все вместе работаем над этим".
"Надеюсь, проблема будет улажена", - добавил Д.Трамп.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»