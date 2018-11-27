Трамп: США и Европа не довольны происходящим между РФ и Украиной

США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между РФ и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Нам не нравится то, что там происходит", - заявил он журналистам. Выступление Д.Трампа транслировал телеканал Си-Эн-Эн.

По словам президента "Европе это тоже не нравится, и они работают над этим. Мы все вместе работаем над этим".

"Надеюсь, проблема будет улажена", - добавил Д.Трамп.