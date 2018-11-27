Мексика усиливает безопасность на границе с США из-за напора беженцев

Несколько десятков латиноамериканских мигрантов депортируют из Мексики из-за попыток прорваться через американскую границу 25 ноября в районе мексиканского города Тихуаны, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на институт по делам миграции Мексики.
По данным мексиканской стороны, депортация грозит 98 мигрантам.
В свою очередь, представитель Службы таможенного и пограничного контроля США назвал другую цифру, по его словам, 69 нелегалов, пытавшихся незаконно пересечь границу, были арестованы.
По оценкам мексиканской стороны, всего границу попытались прорвать 500 человек, в США оценивают число мигрантов, участвовавших в беспорядках, числом в два раза выше - около тысячи человек.
Мексика начала усиливать меры безопасности на границе, отмечает АП. Мигрантам запретили двигаться в сторону приграничной зоны с США, вблизи убежищ в Тихуане размещена полиция.
Изначально мигранты принимали участие в мирном марше, который затем, по мнению Мексики, превратился в "ожесточенный хаос". Американские сотрудники безопасности в свою очередь применили слезоточивый газ, чтобы сдержать латиноамериканских мигрантов.
Министерство внутренних дел Мексики заявило в воскресенье, что страна начиная с 19 октября выслала 11 тыс. граждан стран Центральной Америки. В сообщении также говорится, что более 1,9 тыс. из них были участниками караванов.
Власти Мексики не исключают, что к концу этого года могут выслать из страны до 100 тыс. мигрантов из центральноамериканских стран, заявили в министерстве.
Ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон направил не менее 5,8 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов из стран Центральной Америки.
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