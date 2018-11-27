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Дальнее зарубежье 27.11.2018 09:11

Мексика усиливает безопасность на границе с США из-за напора беженцев

Несколько десятков латиноамериканских мигрантов депортируют из Мексики из-за попыток прорваться через американскую границу 25 ноября в районе мексиканского города Тихуаны, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на институт по делам миграции Мексики.

По данным мексиканской стороны, депортация грозит 98 мигрантам.

В свою очередь, представитель Службы таможенного и пограничного контроля США назвал другую цифру, по его словам, 69 нелегалов, пытавшихся незаконно пересечь границу, были арестованы.

По оценкам мексиканской стороны, всего границу попытались прорвать 500 человек, в США оценивают число мигрантов, участвовавших в беспорядках, числом в два раза выше - около тысячи человек.

Мексика начала усиливать меры безопасности на границе, отмечает АП. Мигрантам запретили двигаться в сторону приграничной зоны с США, вблизи убежищ в Тихуане размещена полиция.

Изначально мигранты принимали участие в мирном марше, который затем, по мнению Мексики, превратился в "ожесточенный хаос". Американские сотрудники безопасности в свою очередь применили слезоточивый газ, чтобы сдержать латиноамериканских мигрантов.

Министерство внутренних дел Мексики заявило в воскресенье, что страна начиная с 19 октября выслала 11 тыс. граждан стран Центральной Америки. В сообщении также говорится, что более 1,9 тыс. из них были участниками караванов.

Власти Мексики не исключают, что к концу этого года могут выслать из страны до 100 тыс. мигрантов из центральноамериканских стран, заявили в министерстве.

Ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон направил не менее 5,8 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов из стран Центральной Америки.

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Тэги: МЕКСИКА, США, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]