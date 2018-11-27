Выручка торгов русского искусства Christie`s в Лондоне составила 7,15 млн фунтов, особого спроса со стороны коллекционеров удостоились произведения искусства XIX века.

"Аукцион русского искусства Christie`s в Лондоне, в котором участвовали 250 человек из 29 стран, завершился с результатом 7,15 млн фунтов. Особым спросом на аукционе пользовались произведения искусства, относящиеся к истории России XIX века", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома в понедельник.

В частности, с молотка с большим превышением оценочной стоимости ушли императорские фарфоровые вазы эпохи Николая I, портреты молодого цесаревича Александра Николаевича по мотивам работ Доу и Крюгера c императорским провенансом.

Фаворитом торгов стала впервые появившаяся на аукционе и происходящая из частной испанской коллекции редкая и "самая большая императорская фарфоровая ваза времен Николая I", украшенная портретом императора Австрии, короля Богемии и Венгрии Франца I работы Александра Нестерова по мотивам портрета кисти Иоганна Петера Крафта. Она была продана за 1,8 млн фунтов.

Пара других редких фарфоровых ваз, созданных мастерами Императорского фарфорового завода в эпоху правления Николая I в 1828 году и украшенных батальными сценами работы Семена Голова по мотивам картин Питера Воувермана, была продана за 488,7 тыс фунтов.

"Форма ваз и высокое мастерство украшающих их репродукций позволяет сравнить их с двумя парами ваз, находящихся в данный момент в собрании Государственного музея-заповедника "Петергоф", - отмечают в пресс-службе.

Венецианский пейзаж кисти Ивана Айвазовского привлек к себе большое внимание во время предаукционных показов в Москве и Лондоне и был продан выше оценочной стоимости.

"Картина "Закат в Венеции", происходящая из собрания Джона В.Клюге, не появлялась на рынке последние двадцать лет и в ходе торгов была продана за 608,7 тыс. фунтов. Выручка от продажи картины будет направлена в пользу Колумбийского университета", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, самой дорогой работой в коллекции работ Льва Бакста из собрания семьи Константинович - потомков художника стал выполненный в 1912 году акварельный эскиз декораций к балету "Дафнис и Хлоя" на музыку Мориса Равеля, ушедший с молотка за 212,5 тыс. фунтов.

"Либретто для постановки по пасторальному роману Лонга написал Михаила Фокин, который, как и Равель, работал по заказу Сергея Дягилева", - сообщают в Christie`s.

Кроме того, с молотка ушли портрет цесаревича Александра Николаевича в форме Лейб-гвардии Черноморского Эскадрона (с Джорджа Доу) и портрет цесаревича Александра Николаевича в форме Лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка (с Франца Крюгера) c императорским провенансом за 100 тыс и 152,5 тыс фунтов соответственно.