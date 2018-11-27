Трамп считает, что условия Brexit выгодны Брюсселю, а не Лондону

Соглашение по Brexit, заключенное Великобританией с ЕС, видимо, выгодно Брюсселю, тогда как Лондон может столкнуться с проблемами, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Это выглядит как хорошая сделка для ЕС", - сказал Д.Трамп журналистам. Его выступление транслировал телеканал Си-Эн-Эн.
По мнению президента США, соглашение может помешать Великобритании развивать торговлю с американскими партнерами . "Судя по тому, как сделка выглядит сейчас, они (британцы - ИФ), возможно, не смогут торговать с США. И я не думаю, что такая ситуация нравится им самим, - подчеркнул Д.Трамп. Он выразил надежду, что премьер Великобритании Тереза Мэй в итоге сможет решить данный вопрос.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»