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Дальнее зарубежье 27.11.2018 09:23

Трамп подтвердил возможность ведения новых таможенных тарифов на китайские товары стоимостью $267 млрд

Не исключено, что Соединенные Штаты обложат ввозными таможенными пошлинами еще одну большую группу товаров китайского производства стоимостью $267 млрд, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я намерен дополнительно ввести пошлины на товары стоимостью $267 млрд, если сделка не будет заключена", - сказал он в интервью газете Wall Street Journal.

Он также сказал, что "крайне маловероятно", что он воздержится от того, чтобы повысить тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 10% до 25%, о чем просила китайские сторона, если не будет "прорыва".

Как сообщалось, тема торговых разногласий между США и Китаем станет одной из важных в ходе встречи Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20. Американский президент на минувшей неделе не исключил, что определенные договоренности могут быть достигнуты

Саммит "двадцатки пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТАРИФЫ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]