Трамп подтвердил возможность ведения новых таможенных тарифов на китайские товары стоимостью $267 млрд

Не исключено, что Соединенные Штаты обложат ввозными таможенными пошлинами еще одну большую группу товаров китайского производства стоимостью $267 млрд, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я намерен дополнительно ввести пошлины на товары стоимостью $267 млрд, если сделка не будет заключена", - сказал он в интервью газете Wall Street Journal.
Он также сказал, что "крайне маловероятно", что он воздержится от того, чтобы повысить тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 10% до 25%, о чем просила китайские сторона, если не будет "прорыва".
Как сообщалось, тема торговых разногласий между США и Китаем станет одной из важных в ходе встречи Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20. Американский президент на минувшей неделе не исключил, что определенные договоренности могут быть достигнуты
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