Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9289 RUR   0.0255 GBR   2.179 TRY   0.3214

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 17° 29 Ноя 13° 30 Ноя

Дальнее зарубежье 27.11.2018 09:55

Госсекретарь США призвал Путина и Порошенко участвовать в урегулировании ситуации после инцидента в Керченском проливе

Госсекретарь США Майк Помпео в связи с инцидентом в Керченском проливе призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начать прямые переговоры для урегулирования сложившейся ситуации, говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.

М.Помпео также обратился к обеим сторонам конфликта с просьбой проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства.

Кроме того, госсекретарь США заявил о поддержке "нормандского формата" урегулирования ситуации на Украине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДЕП, РОССИЯ, УКРАИНА


Похожие новости


Белый дом не участвует в дискуссиях о возможной экстрадиции Гюлена из США - госдепартамент США выделили $40 млн для борьбы с зарубежной дезинформацией - госдеп Президент Азербайджана обсудил карабахское урегулирование с новым советником помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Президент Алиев провел встречу с новым советником помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Новые санкции США включают запрет на внешнюю помощь, продажу РФ оружия и технологий двойного назначения, отказ от кредитования Только женевский процесс является "жизнеспособным" способом урегулировать кризис в Сирии - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]