Госсекретарь США призвал Путина и Порошенко участвовать в урегулировании ситуации после инцидента в Керченском проливе

Госсекретарь США Майк Помпео в связи с инцидентом в Керченском проливе призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начать прямые переговоры для урегулирования сложившейся ситуации, говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.
М.Помпео также обратился к обеим сторонам конфликта с просьбой проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства.
Кроме того, госсекретарь США заявил о поддержке "нормандского формата" урегулирования ситуации на Украине.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»