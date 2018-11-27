Спецпрокурор Мюллер заявил о нарушении соглашения со следствием экс-главой предвыборного штаба Трампа Манафортом

Офис специального прокурора США Роберта Мюллера подал в суд отчет, согласно которому бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил заключенную ранее сделку со следствием.

"После подписания соглашения о признании вины Манафорт совершил федеральные преступления, солгав Федеральному бюро расследований и офису спецпрокурора по различным вопросам, что представляет собой нарушение соглашения", - говорится в отчете, опубликованном в базе судебных документов.

Там также отмечается, что в связи с этим нарушением, обвинение освобождает себя от всех взятых ранее обязательств. При этом обязательства П.Манафорта и признание им вины остаются в силе.

Сторона защиты в том же документе выступила с заявлением, что экс-глава предвыборного штаба Д.Трампа предоставлял информацию властям в соответствии с условиями сделки.

Как сообщалось, суд присяжных в августе признал П.Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.

Правонарушения П.Манафорта были выявлены спецпрокурором Р. Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

В сентябре, чтобы избежать второго судебного процесса, П.Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием.