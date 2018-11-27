Спецпрокурор Мюллер заявил о нарушении соглашения со следствием экс-главой предвыборного штаба Трампа Манафортом

Офис специального прокурора США Роберта Мюллера подал в суд отчет, согласно которому бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил заключенную ранее сделку со следствием.
"После подписания соглашения о признании вины Манафорт совершил федеральные преступления, солгав Федеральному бюро расследований и офису спецпрокурора по различным вопросам, что представляет собой нарушение соглашения", - говорится в отчете, опубликованном в базе судебных документов.
Там также отмечается, что в связи с этим нарушением, обвинение освобождает себя от всех взятых ранее обязательств. При этом обязательства П.Манафорта и признание им вины остаются в силе.
Сторона защиты в том же документе выступила с заявлением, что экс-глава предвыборного штаба Д.Трампа предоставлял информацию властям в соответствии с условиями сделки.
Как сообщалось, суд присяжных в августе признал П.Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.
Правонарушения П.Манафорта были выявлены спецпрокурором Р. Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.
В сентябре, чтобы избежать второго судебного процесса, П.Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием.
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