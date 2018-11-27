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Дальнее зарубежье 27.11.2018 10:15

Спецпрокурор Мюллер заявил о нарушении соглашения со следствием экс-главой предвыборного штаба Трампа Манафортом

Офис специального прокурора США Роберта Мюллера подал в суд отчет, согласно которому бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил заключенную ранее сделку со следствием.

"После подписания соглашения о признании вины Манафорт совершил федеральные преступления, солгав Федеральному бюро расследований и офису спецпрокурора по различным вопросам, что представляет собой нарушение соглашения", - говорится в отчете, опубликованном в базе судебных документов.

Там также отмечается, что в связи с этим нарушением, обвинение освобождает себя от всех взятых ранее обязательств. При этом обязательства П.Манафорта и признание им вины остаются в силе.

Сторона защиты в том же документе выступила с заявлением, что экс-глава предвыборного штаба Д.Трампа предоставлял информацию властям в соответствии с условиями сделки.

Как сообщалось, суд присяжных в августе признал П.Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.

Правонарушения П.Манафорта были выявлены спецпрокурором Р. Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

В сентябре, чтобы избежать второго судебного процесса, П.Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием.

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Тэги: США, МЮЛЛЕР, МАНАФОРТ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]