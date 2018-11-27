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Дальнее зарубежье 27.11.2018 10:29

США приостановили принятие резолюции СБ ООН по Йемену из-за возможной реакции Саудовской Аравии

США приостановили принятие резолюции Совбеза ООН об ограниченном прекращении огня и увеличении гуманитарной помощи Йемену из-за возможной негативной реакции Эр-Рияда, сообщает телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала, знакомый с ходом обсуждений проекта резолюции, сообщил, что США "притормозили" принятие резолюции по Йемену, заявив: "Мы не можем поддержать резолюцию в данный момент".

По его словам, такой шаг противоречит позиции постпреда США при ООН Никки Хейли. Он отметил, что Н.Хейли несколько недель назад поддерживала данную резолюцию.

Белый дом и чиновники от комментариев отказались.

Как отметили источники телеканала, причиной задержки принятия резолюции остается обеспокоенность американской администрации возможной реакцией Саудовской Аравии, которая решительно выступает против принятия этого документа.

По мнению источников, США, а также Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, поддерживающие Саудовскую Аравию, обеспокоены тем, что принятие резолюции может побудить представителей королевства или хуситов, а, возможно, и обе стороны отказаться от участия в переговорах по урегулированию конфликта, которые должны состояться в следующем месяце в Стокгольме.

Телеканал, в распоряжении которого оказался проект резолюции, подготовленный Великобританией, отмечает, что документ призывает к прекращению огня только в Ходейде, главном порту Красного моря, через который проходит около 80% гуманитарной помощи.

Как заявили источники Си-эн-эн, хотя резолюция в ее нынешнем виде не является для саудовцев слишком жесткой, тем не менее, Эр-Рияд рассматривает даже призывы к прекращению огня и увеличению гуманитарной помощи как косвенную критику королевства и его четырехлетнего вмешательства в Йемене.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что мирные переговоры между признанным ООН йеменским правительством и повстанцами-хуситами пройдут в начале декабря в Швеции.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.

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Тэги: США, ООН, ЙЕМЕН, РЕЗОЛЮЦИЯ


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