Япония одобрила приезд министра спорта КНДР на встречу Ассоциации национальных олимпийских комитетов

Правительство Японии сообщило, что дало разрешение на въезд в страну министру спорта КНДР Ким Ир Гуку.

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидо Суга, правительство выдало Ким Ир Гуку японскую визу. Он отметил, что это не нарушает санкций, принятых в отношении Пхеньяна.

Ким Ир Гук, который также является президентом национального олимпийского комитета Северной Кореи, планирует принять участие в двухдневной встрече Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), которая стартует в среду в Токио.

Ожидается, что на сессии генассамблеи ANOC соберутся более 1,3 тыс. официальных лиц, включая президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.