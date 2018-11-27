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Дальнее зарубежье 27.11.2018 10:46

Япония одобрила приезд министра спорта КНДР на встречу Ассоциации национальных олимпийских комитетов

Правительство Японии сообщило, что дало разрешение на въезд в страну министру спорта КНДР Ким Ир Гуку.

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидо Суга, правительство выдало Ким Ир Гуку японскую визу. Он отметил, что это не нарушает санкций, принятых в отношении Пхеньяна.

Ким Ир Гук, который также является президентом национального олимпийского комитета Северной Кореи, планирует принять участие в двухдневной встрече Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), которая стартует в среду в Токио.

Ожидается, что на сессии генассамблеи ANOC соберутся более 1,3 тыс. официальных лиц, включая президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, СПОРТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]