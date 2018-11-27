Япония одобрила приезд министра спорта КНДР на встречу Ассоциации национальных олимпийских комитетов

Правительство Японии сообщило, что дало разрешение на въезд в страну министру спорта КНДР Ким Ир Гуку.
Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидо Суга, правительство выдало Ким Ир Гуку японскую визу. Он отметил, что это не нарушает санкций, принятых в отношении Пхеньяна.
Ким Ир Гук, который также является президентом национального олимпийского комитета Северной Кореи, планирует принять участие в двухдневной встрече Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), которая стартует в среду в Токио.
Ожидается, что на сессии генассамблеи ANOC соберутся более 1,3 тыс. официальных лиц, включая президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушений - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил ряд соглашений подписанных с Россией
Алиев утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
AccessBank в рамках новой стратегии намерен вернуться на уровень высокой прибыльности
Азербайджанский AccessBank привлечет новых акционеров в рамках докапитализации
Участники проекта разработки блока АЧГ в 2017г выплатили налога на прибыль в госбюджет Азербайджана на $366,5 млн
Общая выручка "русских" торгов Christie`s превысила 7 млн фунтов
Киберпонедельник установит рекорд онлайн-продаж в США - прогноз
Более 110 женщин покончили с собой в Азербайджане за 9 месяцев - МВД
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Сaspian European Club проведет New Year Party
Компания Bakcell помогает людям с ограниченными возможностями найти работу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»