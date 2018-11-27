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ТЭК 27.11.2018 10:00

Азербайджан и SOCAR в 2017г суммарно продали около 132 млн баррелей нефти - отчет

Объем продаж в 2017 году нефти, приходящейся на долю компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) и на долю Азербайджана, составил 131 млн 682,405 тыс. баррелей на общую сумму $7 млрд 111,86 млн 936,802 тыс.

Такие данные приводятся в опубликованном отчете правительства Азербайджана по прозрачности в добывающей промышленности.

Как сообщалось ранее, объем продаж в 2016 году нефти, приходящейся на долю компании SOCAR и на долю Азербайджана, составил 127 млн 375,467 тыс. баррелей на общую сумму $5 млрд 530 млн 936,802 тыс. Таким образом, в 2017 году по сравнению с 2016 годом объем проданной нефти увеличился на 3,4%, доходы – на 28,6%.

Согласно отчету, наиболее крупным конечным покупателем нефти Азербайджана и SOCAR в 2017 году осталась компания Exxon (18 млн 768,156 тыс. баррелей на $1 млрд 33,3 млн).

В пятерку основных покупателей азербайджанской нефти в 2017 году вошли: PKN Orlen (9 млн 860,974 млн баррелей на $534,68 млн), ENI (9 млн 184,649 тыс. баррелей на $496,11 млн), Petrogal (7 млн 428,102 тыс. баррелей на $410,44 млн), Irving (7 млн 61,214 тыс. баррелей на $388,98 млн).

По данным отчета, российская Роснефть в 2017 году приобрела 3 млн 398,966 тыс. баррелей азербайджанской нефти на сумму $195,16 млн.

А.Азизов

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Тэги: НЕФТЬ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]