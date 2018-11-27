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27.11.2018 10:03

Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД

Дипломатический корпус, аккредитованный в Азербайджане, совершает 27-28 ноября тур в Ленкоранский и Астаринский район.

«Руководители посольств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, 27-28 ноября посетят Ленкоранский и Астаринский район республики»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Тур организован внешнеполитическим ведомством Азербайджана с целью ознакомления дипкорпуса с развитием регионов страны, в частности, реализуемых на юге республики социально-экономических проектов, а также продвижением туризма.

Согласно информации ведомства, в мероприятии участвуют 70 представителей дипкорпуса.

«В рамках визита, представители дипкорпуса ознакомятся с социальными и промышленными объектами, действующими на территории Ленкоранского и Астаринского районов, а также экспортным потенциалом пищевой и сельскохозяйственной продукции региона»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ДИПКОРПУС, РЕГИОНЫ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]