Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД

Дипломатический корпус, аккредитованный в Азербайджане, совершает 27-28 ноября тур в Ленкоранский и Астаринский район.

«Руководители посольств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, 27-28 ноября посетят Ленкоранский и Астаринский район республики»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Тур организован внешнеполитическим ведомством Азербайджана с целью ознакомления дипкорпуса с развитием регионов страны, в частности, реализуемых на юге республики социально-экономических проектов, а также продвижением туризма.

Согласно информации ведомства, в мероприятии участвуют 70 представителей дипкорпуса.

«В рамках визита, представители дипкорпуса ознакомятся с социальными и промышленными объектами, действующими на территории Ленкоранского и Астаринского районов, а также экспортным потенциалом пищевой и сельскохозяйственной продукции региона»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде