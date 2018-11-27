Участники проекта разработки блока АЧГ в 2017г выплатили налога на прибыль в госбюджет Азербайджана на $366,5 млн

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане, в 2017 году выплатили в госбюджет налога на прибыль в размере $379,561 млн, что на 46,7% больше, чем в 2016 году.

Согласно опубликованному отчету правительства Азербайджана по прозрачности в добывающей промышленности, в 2017 году налог на прибыль в госбюджет Азербайджана выплатили 17 иностранных компаний (в 2016г – 15 компаний).

Больше всего налога на прибыль в отчетном году выплатила компания BP - $118,788 млн (рост на 25,8%).

В число основных плательщиков налога на прибыль также входят: норвежская Equinor ($39,395 млн), американская Chevron ($36,88 млн), японская Inpex ($24,773 млн).

В целом, на долю 9 компаний, участвующих в разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли пришлись выплаты по налогу на прибыль на общую сумму $366,534 млн (рост по сравнению с 2016 годом на 44,7% - ИФ).

Остальные 8 компаний выплатили налог на прибыль на сумму $13,027 млн.

Согласно отчету компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в прошлом году выплатила в госбюджет Азербайджана налога на недра на сумму 109,548 млн манатов, НДС - на 162,31 млн манатов, налога на имущество - на 80,182 млн манатов, на землю – 26,969 млн манатов, налога на прибыль – 9,287 млн, прочих налогов – 264,844 млн манатов. В целом, SOCAR выплатила налогов на общую сумму 653,14 млн манатов.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

А.Азизов