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Финансы 27.11.2018 10:50

Азербайджанский AccessBank привлечет новых акционеров в рамках докапитализации

Акционеры азербайджанского AccessBank приняли решение о докапитализации банка и привлечения новых акционеров, заявил председатель правления AccessBank Анар Гасанов.

«Некоторое время назад, было принято решение о капитализации банка со стороны иностранных инвесторов, а 15 ноября было подписано соответствующее соглашение. Отмечу, что это первый юридически обязательный документ, сторонами которого выступили текущие акционеры, а также все международные кредиторы банка», - сказал А.Гасанов в интервью пресс-службе.

По его словам, в результате завершения капитализации, к существующим акционерам добавятся такие влиятельные финансовые институты, как Европейский Инвестиционный Банк (EIB), Азиатский Банк Развития (ADB) и ряд других ведущих международных финансовых институтов.

«Для многих из этих организаций данное решение является первым в капитальном инвестировании в коммерческий финансовый сектор. Насколько мне известно, некоторые из инвесторов внесли необходимые изменения в свои внутренние регулятивные документы, чтобы стать акционерами AccessBank», - сказал он.

А.Гасанов отметил, что согласно подписанному соглашению, капитализация банка, главным образом, предусматривает оказание поддержки банку со стороны данных организаций на общую сумму около 184 млн манатов, из которых 118,5 млн манатов будут, в первую очередь, направлены на увеличение капитала банка до 258 млн манатов.

«Дополнительно, посредством субординированных кредитных инструментов предусматривается укрепление на 22 млн манатов капитала второго уровня и выделение такой же суммы в качестве так называемого «условного капитала» на случай, если в последующие пару лет возникнет необходимость в дополнительных капиталовложениях», - сказал А. Гасанов.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.

А.Мамедов

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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, КАПИТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]