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Дальнее зарубежье 27.11.2018 15:17

ЕС требует от Москвы "игры по правилам" - глава Минобороны ФРГ

Евросоюз готов "снова и снова" протягивать России руку, но Москва должна играть по правилам, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

"Да, Европа готова снова и снова протягивать России руку", - заявила министр во вторник на Конгрессе европейской безопасности и обороны в Берлине.

По словам немецкого политика, это основной принцип взаимодействия ЕС с РФ.

"Но он требует, чтобы Россия признавала правила, которые мы вместе устанавливали, и действовала по ним", - указала министр.

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Тэги: ФРГ, ЕС, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]