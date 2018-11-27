Евросоюз готов "снова и снова" протягивать России руку, но Москва должна играть по правилам, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

"Да, Европа готова снова и снова протягивать России руку", - заявила министр во вторник на Конгрессе европейской безопасности и обороны в Берлине.

По словам немецкого политика, это основной принцип взаимодействия ЕС с РФ.

"Но он требует, чтобы Россия признавала правила, которые мы вместе устанавливали, и действовала по ним", - указала министр.