Франция и Германия работают над каналом платежей Ирану в обход санкций США

Франция и Германия объединили силы, чтобы создать канал платежей, который позволит продолжить торговлю с Ираном в обход санкций США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По словам дипломатов, во Франции или Германии разместится SPV-компания, которая и займется таким каналом. В случае если она будет зарегистрирована на территории Франции, главой станет представитель Германии и наоборот. В финансировании проекта будут участвовать оба государства.
В Лондоне также обсуждаются перспективы участия Великобритании, утверждают источники WSJ.
Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение 2015 года по иранскому атому, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) после того, как президент Дональд Трамп вывел США из него в мае. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на радикальные американские санкции.
Ранее Вашингтон обещал распространить санкции на любые компании, которые будут вести бизнес с Ираном.
Из-за давления со стороны США Австрия и Люксембург уже отказали Евросоюзу в просьбе разместить SPV на их территории.
Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал действия стран ЕС по обходу антииранских санкций "не самым умным решением".
"США рассмотрят вопрос о санкциях на организации, участвующие в такой тактике", - добавил он.
Вместе с тем в Тегеране заявляют о том, что без европейской поддержки Иран может выйти из СВПД.
Ожидается, что вопрос о дальнейших действиях ЕС может обсуждаться на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце этой недели.
Парламент Азербайджана одобрил отказ от визового режима с Монголией и Чили для владельцев дипломатических и служебных паспортов
Глава МИД Азербайджана и новый посол Кореи в Баку отмечают важность увеличения взаимного товарооборота
Заявления Пашиняна по Карабаху тормозят и так слабый процесс урегулирования – МИД Азербайджана
Baki Telefon Rabitesi отбирает поставщика услуг телефонирования и установки базовых станций
Азербайджан отправил экспортную миссию в Германию
В Азербайджане зарегистрирована новая компания по страхованию жизни
Общая выручка "русских" торгов Christie`s превысила 7 млн фунтов
Киберпонедельник установит рекорд онлайн-продаж в США - прогноз
Более 110 женщин покончили с собой в Азербайджане за 9 месяцев - МВД
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Топ-менеджеры AZAL стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку прошел вечер, посвященный 100-летию Мехти Гусейнзаде
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»