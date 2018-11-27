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Дальнее зарубежье 27.11.2018 15:00

Франция и Германия работают над каналом платежей Ирану в обход санкций США

Франция и Германия объединили силы, чтобы создать канал платежей, который позволит продолжить торговлю с Ираном в обход санкций США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По словам дипломатов, во Франции или Германии разместится SPV-компания, которая и займется таким каналом. В случае если она будет зарегистрирована на территории Франции, главой станет представитель Германии и наоборот. В финансировании проекта будут участвовать оба государства.

В Лондоне также обсуждаются перспективы участия Великобритании, утверждают источники WSJ.

Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение 2015 года по иранскому атому, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) после того, как президент Дональд Трамп вывел США из него в мае. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на радикальные американские санкции.

Ранее Вашингтон обещал распространить санкции на любые компании, которые будут вести бизнес с Ираном.

Из-за давления со стороны США Австрия и Люксембург уже отказали Евросоюзу в просьбе разместить SPV на их территории.

Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал действия стран ЕС по обходу антииранских санкций "не самым умным решением".

"США рассмотрят вопрос о санкциях на организации, участвующие в такой тактике", - добавил он.

Вместе с тем в Тегеране заявляют о том, что без европейской поддержки Иран может выйти из СВПД.

Ожидается, что вопрос о дальнейших действиях ЕС может обсуждаться на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце этой недели.

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Тэги: ЕВРОПА, ИРАН, САНКЦИИ, МАНЕВРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]