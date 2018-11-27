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Регион 27.11.2018 15:29

Грузия и Германия подписали соглашение о военном сотрудничестве

Министр обороны Грузии Леван Изория и глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен подписали первое в истории двусторонних отношений соглашение о сотрудничестве в военной сфере, сообщает во вторник пресс-служба грузинского военного ведомства.

По словам Л.Изория, соглашение определяет приоритетные направления сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и Германией, а также направления взаимодействия в поддержку вступления Грузии в НАТО.

ФРГ продолжит поддерживать политику "открытых дверей" НАТО в отношении Грузии и готова оказать максимальную поддержку грузинской стороне в процессе интеграции в альянс, заявил глава грузинского военного ведомства, находящийся с визитом в Германии.

В ходе визита в ФРГ Л.Изория также провел встречи с генеральным инспектором Бундесвера генерал-лейтенантом Эберхардом Цорном и председателем комитета по обороне парламента Германии Вольфгангом Хельмихом, отмечается в сообщении пресс-службы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГЕРМАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]