Грузия и Германия подписали соглашение о военном сотрудничестве

Министр обороны Грузии Леван Изория и глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен подписали первое в истории двусторонних отношений соглашение о сотрудничестве в военной сфере, сообщает во вторник пресс-служба грузинского военного ведомства.

По словам Л.Изория, соглашение определяет приоритетные направления сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и Германией, а также направления взаимодействия в поддержку вступления Грузии в НАТО.

ФРГ продолжит поддерживать политику "открытых дверей" НАТО в отношении Грузии и готова оказать максимальную поддержку грузинской стороне в процессе интеграции в альянс, заявил глава грузинского военного ведомства, находящийся с визитом в Германии.

В ходе визита в ФРГ Л.Изория также провел встречи с генеральным инспектором Бундесвера генерал-лейтенантом Эберхардом Цорном и председателем комитета по обороне парламента Германии Вольфгангом Хельмихом, отмечается в сообщении пресс-службы.