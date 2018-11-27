Разногласия в ОДКБ должны преодолеваться на основе консенсуса - посол РФ в Ереване

Возникающие в ОДКБ проблемные вопросы должны и будут решаться на основе консенсуса, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.
"Позиция России заключается в том, что все вопросы, которые возникают сейчас в ОДКБ, должны и будут, не сомневаюсь, решены на основе консенсуса, поскольку все страны заинтересованы в том, чтобы Организация работала и вносила тот вклад в обеспечение нашей общей безопасности, который от него ждут", - сказал С.Копыркин журналистам во вторник во время посещения Мецаморской АЭС.
На вопрос, сможет ли представитель Армении занять пост генсека ОДКБ после отзыва с поста Юрия Хачатурова, посол ответил, что не уполномочен говорить за лидеров государств.
"Вопрос генсека обсуждается, и я уверен, что вопрос будет решен так, чтобы наша Организация вышла из этой ситуации еще более окрепшей, в том числе и в плане прояснения и доработки каких-то уставных положений Организации", - отметил С.Копыркин.
Армения добивается назначения своего представителя на пост генсека ОДКБ после досрочного отзыва Ю.Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.
В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.
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