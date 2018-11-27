ЕС должен стремиться к конструктивному диалогу с РФ на основе правил ООН - глава МИД Австрии

ЕС должен постоянно стремиться к конструктивному диалогу с Россией, который возможен на основе правил, определенных ООН, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайссль.

"На основе этих положений мы должны, несмотря на все сложности, снова и снова вступать с Россией в конструктивный диалог", - сказала она во вторник на Конгрессе европейской безопасности и обороны в Берлине.

По словам австрийского министра, решение многих вопросов международной политики зависит от взаимоотношений Евросоюза и РФ.