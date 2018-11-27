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Дальнее зарубежье 27.11.2018 16:17

ЕС должен стремиться к конструктивному диалогу с РФ на основе правил ООН - глава МИД Австрии

ЕС должен постоянно стремиться к конструктивному диалогу с Россией, который возможен на основе правил, определенных ООН, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайссль.

"На основе этих положений мы должны, несмотря на все сложности, снова и снова вступать с Россией в конструктивный диалог", - сказала она во вторник на Конгрессе европейской безопасности и обороны в Берлине.

По словам австрийского министра, решение многих вопросов международной политики зависит от взаимоотношений Евросоюза и РФ.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ДИАЛОГ, НЕОБХОДИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]