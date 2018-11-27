Эрдоган призвал Москву и Киев урегулировать разногласия путем диалога

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник выступил с призывом в адрес России и Украины через диалог урегулировать ситуацию в районе Азовского моря, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.
"Призываем российских и украинских друзей к решению проблем путем диалога", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.
По его словам Анкара выступает за мир в Черноморском регионе.
"Мы живем в то время, когда мир находится в тисках серьезных угроз. Мы были бы рады видеть Россию и Украину, стоящими вместе, а не на противоположных сторонах", - отметил турецкий лидер.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»