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Регион 27.11.2018 16:31

Эрдоган призвал Москву и Киев урегулировать разногласия путем диалога

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник выступил с призывом в адрес России и Украины через диалог урегулировать ситуацию в районе Азовского моря, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

"Призываем российских и украинских друзей к решению проблем путем диалога", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

По его словам Анкара выступает за мир в Черноморском регионе.

"Мы живем в то время, когда мир находится в тисках серьезных угроз. Мы были бы рады видеть Россию и Украину, стоящими вместе, а не на противоположных сторонах", - отметил турецкий лидер.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]