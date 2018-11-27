Разыскиваемый Россией за экстремизм националист Мальцев заявил о получении убежища во Франции

Оппозиционер, лидер запрещенного в РФ экстремистского националистического движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев утверждает, что ему предоставлено политическое убежище во Франции.
"Политическое руководство Франции предоставило мне политическое убежище", - сказал В.Мальцев в эфире своего YouTube-канала.
Он отметил, что ему предоставлена правовая, физическая и другие виды защиты.
В.Мальцев добавил, что намерен в связи с этим решением обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить решение о признании основанной им организации экстремисткой и взыскать ущерб за свое преследование.
По данным ФСБ РФ, участники "Артподготовки" в ноябре 2017 года планировали "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков".
Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ В.Мальцевым, как считает спецслужба, "с целью организации в России революции".
В июле 2017 года в отношении В.Мальцева возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий", заявили в ФСБ.
В.Мальцев заочно арестован и объявлен в международный розыск.
27 октября 2017 года Красноярский краевой суд удовлетворил требование краевого прокурора, признав межрегиональное общественное движение "Артподготовка" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.
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