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СНГ 27.11.2018 17:03

Разыскиваемый Россией за экстремизм националист Мальцев заявил о получении убежища во Франции

Оппозиционер, лидер запрещенного в РФ экстремистского националистического движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев утверждает, что ему предоставлено политическое убежище во Франции.

"Политическое руководство Франции предоставило мне политическое убежище", - сказал В.Мальцев в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что ему предоставлена правовая, физическая и другие виды защиты.

В.Мальцев добавил, что намерен в связи с этим решением обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить решение о признании основанной им организации экстремисткой и взыскать ущерб за свое преследование.

По данным ФСБ РФ, участники "Артподготовки" в ноябре 2017 года планировали "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков".

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ В.Мальцевым, как считает спецслужба, "с целью организации в России революции".

В июле 2017 года в отношении В.Мальцева возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий", заявили в ФСБ.

В.Мальцев заочно арестован и объявлен в международный розыск.

27 октября 2017 года Красноярский краевой суд удовлетворил требование краевого прокурора, признав межрегиональное общественное движение "Артподготовка" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.

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Тэги: РОССИЯ, НАЦИОНАЛИСТ, ФРАНЦИЯ, УБЕЖИЩЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]