Грузинские военные на учениях в Турции отработали навыки обеспечения безопасности нефтепроводов

Военнослужащие Грузии вместе с турецкими и азербайджанскими военными в ходе учений Eternity 2018 в Турции отработали навыки обеспечения безопасности железных дорог и нефтепроводов в условиях кризисных ситуаций, сообщает во вторник пресс-служба грузинского военного ведомства.

Трехсторонние командно-штабные учения прошли в городе Люлебургаз на северо-западе Турции. По сценарию учений военные должны были обеспечить безопасность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и железной дороги стратегического назначения в условиях кризисной ситуации. В учениях кроме военнослужащих трех стран участвовали сотрудники полиции, говорится в сообщении.

Учения с участием военных Грузии, Азербайджана и Турции Eternity проводятся ежегодно в этих трех странах по принципу ротации.