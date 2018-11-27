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Регион 27.11.2018 15:05

Грузинские военные на учениях в Турции отработали навыки обеспечения безопасности нефтепроводов

Военнослужащие Грузии вместе с турецкими и азербайджанскими военными в ходе учений Eternity 2018 в Турции отработали навыки обеспечения безопасности железных дорог и нефтепроводов в условиях кризисных ситуаций, сообщает во вторник пресс-служба грузинского военного ведомства.

Трехсторонние командно-штабные учения прошли в городе Люлебургаз на северо-западе Турции. По сценарию учений военные должны были обеспечить безопасность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и железной дороги стратегического назначения в условиях кризисной ситуации. В учениях кроме военнослужащих трех стран участвовали сотрудники полиции, говорится в сообщении.

Учения с участием военных Грузии, Азербайджана и Турции Eternity проводятся ежегодно в этих трех странах по принципу ротации.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]