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Дальнее зарубежье 27.11.2018 15:05

Талибы похитили 25 человек на севере Афганистана

Боевики движения "Талибан" похитили 25 человек, направлявшихся из уезда Балхаб провинции Сарипул в город Мазари-Шариф на севере Афганистана, сообщают во вторник афганские СМИ со ссылкой на представителя губернатора провинции Балх.

Где находятся похищенные в настоящее время неизвестно, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПОХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]