Талибы похитили 25 человек на севере Афганистана

Боевики движения "Талибан" похитили 25 человек, направлявшихся из уезда Балхаб провинции Сарипул в город Мазари-Шариф на севере Афганистана, сообщают во вторник афганские СМИ со ссылкой на представителя губернатора провинции Балх.
Где находятся похищенные в настоящее время неизвестно, отмечается в сообщении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»