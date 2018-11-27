Талибы похитили 25 человек на севере Афганистана

Боевики движения "Талибан" похитили 25 человек, направлявшихся из уезда Балхаб провинции Сарипул в город Мазари-Шариф на севере Афганистана, сообщают во вторник афганские СМИ со ссылкой на представителя губернатора провинции Балх.

Где находятся похищенные в настоящее время неизвестно, отмечается в сообщении.