Компания Bakcell поддержала проведение турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха









Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell оказала традиционную поддержку в проведении осеннего турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха, организованного Футбольной Федерацией Инвалидов Азербайджана при поддержке АФФА и Объединения Отраслевых Футбольных Федераций.

В осеннем турнире, который прошел в Баку с 22 по 24 ноября 2018 года, приняли участие 5 команд («Бакы», «Азери», «Зирве», «Шимшек» и «Умид»), состоящих из учащихся специальных школ-интернатов для детей с нарушениями слуха.

По итогам турнира, победителем стала команда «Шимшек», в то время как второе место заняла команда «Азери», а третье место – «Зирве». Игрок команды «Шимшек» Улви Ибрагимов был назван лучшим игроком турнира, Рабил Шахбазов из «Азери» стал лучшим вратарем, а самым продуктивным игроком стал Гадирли Ибрагим («Шимшек»).

Начиная с 2007 года, компания Bakcell оказывает Футбольной Федерации Инвалидов регулярную поддержку в проведении различных турниров по мини-футболу. Основной целью проведения осеннего турнира является пропаганда здорового образа жизни среди молодых людей с нарушениями слуха, а также оказание помощи для их успешной интеграции в общество.

Посредством своей крупномасштабной программы корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars, компания Bakcell оказывает поддержку развитию молодёжи и спорта в Азербайджане, а также осуществляет значимые проекты, направленные на оказание помощи детям и молодым людям с особыми нуждами.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

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